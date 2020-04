Hong Kong Bun Festival mantém-se em tempos de pandemia de coronavírus

Festival anual de bolos continuou com celebrações reduzidas, apesar das medidas de distanciamento social para impedir a propagação do coronavírus. Os moradores - a maioria deles com máscaras - carregaram estátuas de deuses locais em pequenos carros e tocaram uma música tradicional chinesa pelo caminho.