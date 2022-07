Imagens chocantes mostram polícias a disparar cerca de 60 vezes contra jovem afro-americano

Vídeos divulgados pela polícia de Akron, no estado norte-americano do Ohio, mostram oito polícias a disparar cerca de 60 vezes contra jovem. Stephen Mylett, chefe da polícia de Akron, admitiu que as imagens eram "chocantes" e "difíceis de assistir".