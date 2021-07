Imagens de drone do lago Salton mostram efeitos da seca severa na Califórnia

De água salgada e rodeado por terra, o lago Salton localiza-se no sul da Califórnia, nos EUA, e surgiu em 1905 após uma grande cheia no rio Colorado. Imagens recentes da área mostram os efeitos dramáticos da seca, a pior no estado da Califórnia desde 1977.