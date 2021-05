Imagens de drone mostram áreas totalmente inundadas no estado brasileiro do Amazonas

As chuvas intensas que caíram no estado brasileiro do Amazonas levaram os rios a subir a níveis recorde e a provocar várias inundações. O município de Anamã ficou totalmente inundado. Em todo o estado do Amazonas, mais de 400 mil pessoas foram afetadas pelas cheias e muitas tiveram de abandonar as habitações.