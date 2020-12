Imagens de drone mostram milhares de camionistas retidos no porto de Dover

Milhares de camionistas continuam retidos no porto de Dover, em Inglaterra, à espera de realizarem testes à Covid-19 para conseguirem entrar em França. Uma nova estirpe do coronavírus detetada em Inglaterra levou a que França encerrasse temporariamente as fronteiras no domingo. Na terça-feira, os dois países chegaram a acordo e os motoristas que testarem negativo à Covid-19 poderão entrar em território francês.