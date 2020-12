Imagens de drone mostram rasto de destruição após sismo na Croácia

Um sismo de 6,4 graus na Escala de Richter atingiu na terça-feira a Croácia provocando seis mortos e fazendo dezenas de feridos. As imagens de drone mostram o rasto de destruição na localidade de Petrinja, perto do epicentro do sismo.