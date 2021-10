Imagens de satélite mostram lava do vulcão de La Palma a fluir para o Oceano Atlântico

O rio de lava que desce do topo do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, até ao mar já é visível do espaço. Nas imagens registas na quinta-feira pelo satélite Copernicus Sentinel-2 é possível ver também nuvens de vapor e gases tóxicos.