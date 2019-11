Imagens inéditas mostram festa 'louca' da mulher de Uribe

A festa de aniversário de Cindy Alvaréz Garcia, mulher de Uribe, jogador do FC Porto, continua a dar que falar. O Record teve acesso a um vídeo com imagens inéditas divulgadas agora no site do jornal desportivo. Na festa 'louca' que tramou três jogadores não faltou nada. O momento de arromba até contou com um fotógrafo oficial.