Imagens mostram operação para desencalhar o navio preso no Canal do Suez

Após as dragagens e escavações feitas no fim de semana, esta segunda-feira foram usados rebocadores para mover o navio porta-contentores preso há cinco dias no Canal do Suez, no Egito. As equipas envolvidas na operação conseguiram corrigir a orientação do navio em 80%, tendo afastado a embarcação 102 metros da margem.