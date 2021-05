Incêndio destrói bar na Praia do Castelo na Costa da Caparica

Um incêndio deflagrou este domingo no bar Yamba, na Praia do Castelo, Costa da Caparica, tendo este ficado totalmente destruído. Mais de 50 elementos dos bombeiros de Cacilhas, Almada, Trafaria, Seixal e Almada estiveram no local a combater o fogo.