Incêndio destrói edifícios da Universidade da Cidade do Cabo na África do Sul

Um incêndio florestal que deflagrou no Parque Nacional de Table Mountain, na Cidade do Cabo, África do Sul, no domingo, ficou descontrolado devido ao vento e atingiu a Universidade da Cidade do Cabo. As chamas danificaram vários edifícios e obrigaram à retirada dos estudantes do campus universitário.