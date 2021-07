Incêndio em fábrica de sumos no Bangladesh faz três mortos e mais de 20 feridos

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, no piso térreo de uma fábrica de sumos em Narayanganj, no Bangladesh, e fez pelo menos três mortos. Mais de 20 pessoas ficaram feridas após saltarem do segundo e terceiro pisos e as autoridades acreditam que várias pessoas permaneçam presas dentro do edifício.