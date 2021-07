Incêndio em hospital para doentes com Covid-19 faz pelo menos 66 mortos

Pelo menos 66 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num incêndio que deflagrou, esta segunda-feira, num hospital para doentes com Covid-19 na cidade de Nassíria, no sul do Iraque. Na origem do incêndio estará a explosão de um tanque de oxigénio.