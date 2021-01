Incêndio em prédio de Braga deixa família desalojada e fere três pessoas

Uma família, com duas crianças, ficou desalojada devido a um incêndio que começou no apartamento onde residia, na madrugada desta segunda-feira, na rua Fonte do Mundo, em S. Vicente, Braga. Três pessoas foram assistidas no hospital devido à inalação de fumo.