Incêndio florestal na Califórnia obriga à retirar de mais de mil pessoas das habitações

Mais de 536 hectares de floresta arderam nos subúrbios de Pacific Palisades, uma zona residencial no estado norte-americano da Califórnia. A dificuldade no combate às chamas levou à retirada de mais de mil pessoas das suas habitações. As autoridades estão a investigar dois suspeitos de terem ateado o fogo.