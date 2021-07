Incêndios fustigam oeste dos EUA

O vento e o tempo seco estão a dificultar o combate a um incêndio nas proximidades do Lago Tahoe, nos estados norte-americanos da Califórnia e do Nevada. A incêndio, que está a ser tratado como “Tamarck Fire”, deflagrou a 4 de julho e, segundo as autoridades, está longe de estar controlado.