Insuflável com imagem de Boris Johnson e Joe Biden colocado na zona onde decorre cimeira do G7

Um insuflável a retratar Joe Biden, presidente dos EUA, de mão dada com Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, foi colocado a flutuar no porto de Falmouth, no Reino Unido, onde está a decorrer a cimeira do G7. O objetivo é chamar a atenção para a necessidade de intensificar a entrega de vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres.