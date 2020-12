Inverno será "bastante exigente" mas vê-se "luz ao fundo do túnel", diz ministro das Finanças

O ministro das Finanças, João Leão, afirmou esta quarta-feira que se antecipa um "inverno bastante exigente", mas com "luz ao fundo do túnel". Numa mensagem gravada em vídeo a propósito da entrada em vigor, a 1 de janeiro, do Orçamento do Estado para 2021, o ministro sublinhou que um "bom orçamento" para o próximo ano é o que "Portugal precisa" para superar a crise.