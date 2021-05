Já é possível voltar a visitar a icónica Mona Lisa de DaVinci… e sem as habituais multidões

O museu do Louvre, em Paris, voltou a reabrir ao público esta quarta-feira, num momento em que França alivia gradualmente as medidas do terceiro confinamento. Os visitantes tiveram de reservar bilhetes para admirar obras de arte como a famosa Mona Lisa.