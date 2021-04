Jardim de tulipas mais famoso do mundo já está florido...mas só pode ser visitado online

No jardim botânico Keukenhof, nos Países Baixos, milhares de tulipas já floresceram. Este ano, devido à pandemia, esta que é uma das principais atrações turísticas do País vai permanecer encerrada e as famosas flores só vão poder ser apreciadas pela Internet.