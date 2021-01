João Ferreira: “Eleição não é uma corrida às percentagens”. Veja a entrevista na íntegra

Em entrevista a Octávio Ribeiro, na CMTV, o candidato presidencial João Ferreira, do PCP, evita falar da sucessão no partido e garante querer centrar as atenções na candidatura à presidência da República. Sobre ter mais votos do que Marisa Matias, acena com apoios de setores novos.