Jogadoras do Barcelona “invadem” conferência de imprensa após conquista da Liga dos Campeões Feminina

O Barcelona bateu o Chelsea, por 4-0, no domingo, e sagrou-se campeão europeu de futebol feminino. O entusiasmo com a vitória levou as jogadoras a “invadirem” a conferência de imprensa da equipa em tom de festa.