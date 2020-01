José Calado: "Rafa vai ser um dos grandes reforços do Benfica na segunda metade do campeonato"

Comentador da CMTV está feliz por ver Rafa a recuperar, mas lembrou que o extremo tem de ser "gerido com pinças". Calado acredita que o jogador português vai ser "um dos grandes reforços do Benfica na segunda metade do campeonato".