Jovem de 18 anos ferido à porta de discoteca na Madeira. Imagens mostram confrontos entre várias pessoas

Um jovem de 18 anos ficou ferido e teve que ser assistido no hospital do Funchal depois de ter sido agredido à porta de uma discoteca, na última madrugada, na rua do Favila, numa zona de bares e discotecas da região.