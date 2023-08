Latas de atum e uma bíblia: O que é que os peregrinos levam na mochila?

Jovens provenientes de todos os cantos do mundo mostram o que trazem nas mochilas para a Jornada Mundial da Juventude. Uns preferem carregá-la com bens essenciais para não gastarem dinheiro, outros trazem símbolos religiosos que os ajudam na convivência com outros peregrinos.