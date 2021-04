Londrinos enchem ruas do Soho na primeira noite com bares aberto

As ruas do Soho, no centro de Londres, enchera-se de pessoas na primeira noite em que os bares voltaram a abrir portas. Esta segunda-feira, reabriram no Reino Unido bares, lojas e ginásios, na sequência do alívio das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.