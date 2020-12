Longas filas em Madrid para fazer teste à Covid-19 antes do Natal

Os laboratórios de testes à Covid-19 em Madrid, Espanha, estiveram muito concorridos na segunda-feira, com os madrilenos a fazer longas filas para se testarem antes do Natal. A região de Madrid anunciou, na sexta-feira, medidas mais restritivas para esta época festiva, com um limite de seis pessoas nos encontros familiares, ao contrário dos dez anunciados inicialmente.