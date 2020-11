Longas filas, empurrões e confusão para o último adeus a Maradona

Centenas de pessoas passaram a madrugada à porta do palácio presidencial argentino para se poderem despedir de Diego Armando Maradona. Quando as portas abriram, às 6h00 (9h00 em Lisboa), para o início do velório público, os ânimos aqueceram e houve momentos de alguma tensão.