Lotação de 7500 pessoas no Santuário de Fátima deixa vários fiéis no exterior

A lotação máxima estipulada pela DGS para as celebrações do 13 de Maio no Santuário de Fátima, que termina esta quinta-feira, foi atingindo pelas 08h50. Vários fiéis que se deslocaram a Fátima tiveram de ficar no exterior do recinto e os lojistas lamentam as quebras de faturação devido a um menor número de visitantes.