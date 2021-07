Loucura nas ruas de Londres após passagem de Inglaterra à final do Euro 2020

Inglaterra apurou-se para a final do Europeu de futebol, pela primeira vez na sua história, ao bater a Dinamarca por 2-1. Os adeptos juntaram-se na praça de Piccadilly Circus, no centro de Londres, e treparam para cima de autocarros e cabines telefónicas. A polícia de choque esteve no local.