Mãe salva filho de cinco anos de ser raptado

Uma mãe impediu que um dos filhos, de cinco anos, fosse raptado por um homem, na passada quinta-feira. O suspeito agarrou na criança e colocou-a no carro que conduzia, no bairro de Queens, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A mãe, Dolores Díaz López, e dois irmãos da vítima conseguiram ter o sangue frio necessário para puxar a criança pela janela do veículo, e assim impedir que a criança fosse levada pelo homem.