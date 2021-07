Maior incêndio do ano na Califórnia destrói pequena cidade

O incêndio de rápida combustão que começou perto da cidade de Beckwourth, no estado norte-americano da Califórnia, chegou no fim de semana a Doyle, destruindo esta pequena cidade. O maior fogo deste ano já queimou mais de 36.900 hectares e cerca de 3.000 bombeiros estão a combater as chamas, avança o Serviço Florestal dos Estados Unidos.