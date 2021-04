Mais de 300 mil velas acesas em templo na Tailândia valem entrada para o Guinness

O templo Dhammakaya, na Tailândia, entrou para o Livro de Recordes do Guinness com a maior exibição de velas acesas do mundo. Para assinalar o Dia da Terra, na quinta-feira, foram acesas 330 mil velas, que permitiram desenhar o planeta e um monge budista em meditação.