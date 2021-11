Major Mafalda Almeida: “A nossa população mais idosa é mais vulnerável a determinados tipos de violência”

No âmbito da operação "Censos Sénior", realizada pela GNR em todo o país no mês de outubro, foram sinalizados quase 44.500 idosos que vivem sozinhos. Em entrevista à CMTV, a major Mafalda Almeida destaca a importância do patrulhamento de proximidade e destas operações da Guarda Nacional Republicana.