Manifestações no Peru contra a atual presidente mantêm-se e já provocaram 34 mortos

O Peru continua a ser palco de protestos contra a atual presidente do país, Dina Boluarte, com os manifestantes a exigirem também a libertação do ex-presidente, Pedro Castilho. Os protestos já provocaram 34 mortes. Só na segunda-feira morreram 12 pessoas na cidade de Juliaca.