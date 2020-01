Marcelo Rebelo de Sousa entrou em 2020 na ilha do Corvo

A CMTV acompanhou o Presidente da República às compras e na festa de final de ano. Estes foram os melhores momentos do Chefe de Estado na pequena grande ilha do Corvo ou Ilha dos Afetos. Uma reportagem da jornalista Diana Santos Gomez, com imagem de Fábio Gomes.