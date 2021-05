Marcelo Rebelo de Sousa na Madeira fala sobre a sua visita ao arquipélago da Madeira

Marcelo viajou para a Madeira, onde se encontra para apresentar cumprimentos aos órgãos de governo próprio da região autónoma, na sequência da sua reeleição como Presidente da República, e preparar as comemorações do Dia de Portugal, que este ano decorrem no arquipélago.