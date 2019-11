Marcelo Rebelo de Sousa termina viagem a Itália a comer castanhas

Presidente da República prevê que o próximo ano seja melhor do que aquilo que esperava. Para o Chefe de Estado, um acordo no Brexit pode diminuir os efeitos negativos na economia nacional. Marcelo falou aos jornalistas durante uma viagem de comboio entre Roma e Bolonha, no último dia da visita oficial de presidente a Itália.