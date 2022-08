Marinha mexicana faz perseguição a alta velocidade no mar para apanhar traficantes de droga

A Marinha mexicana fez uma perseguição a alta velocidade no mar, na costa do estado de Michoacán, esta quarta-feira, para apanhar uma lancha pertencente a suspeitos de tráfico de droga. Segundo as autoridades, foram apreendidos 1600 quilos de droga e 432 litros de combustível. Além do barco da Marinha, estiveram envolvidos nesta operação um avião e um helicóptero.