Marisa Matias: “Abdico sempre de parte do salário”. Veja a entrevista na íntegra

Em entrevista a Octávio Ribeiro, na CMTV, a eurodeputada e candidata presidencial Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, recusa a ideia de enriquecer com a política e revela que ajuda cidadãos com o que ganha no Parlamento Europeu.