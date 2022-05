Mariupol, tomada pelos russos, foi palco de celebrações do Dia da Vitória

Na cidade ucraniana de Mariupol, tomada pelas forças russas, também se celebrou o Dia da Vitória – que marca o triunfo soviético sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. A data foi assinalada com cartazes das ruas da cidade, destruída pela guerra, e com centenas de pessoas a marcharem com uma fita de São Jorge gigante, símbolo da vitória na Segunda Guerra.