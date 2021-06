Más notícias para Portugal: Elefante prevê vitória da Alemanha frente à Seleção Nacional

'Yashoda', o elefante do zoo de Hamburgo que prevê os resultados do Euro2020, antecipa que Portugal sairá derrotado frente à seleção alemã, no jogo de sábado. O animal previu, com sucesso, a derrota da Alemanha frente à França.