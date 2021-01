Médica de Navalny toca piano enquanto a polícia lhe revista a casa

Anastasia Vasilyeva, médica do opositor russo Alexei Navalny, decidiu tocar piano enquanto as autoridades lhe revistavam a casa, em Moscovo. As buscas surgiram após as manifestações pela libertação de Navalny, que está a cumprir uma pena de 30 dias por suposta violação da liberdade condicional.