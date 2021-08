Medo de alturas? Esta varanda em São Paulo é só para os mais corajosos

O edifício mais alto de São Paulo, no Brasil, tem agora uma varanda com chão de vidro no 42.º andar, para os mais corajosos apreciarem a vista da cidade. Inspirado no Skydeck de Chicago, nos EUA, esta atração foi intitulada de Sampa Sky e está aberta ao público a partir de 8 de agosto.