Menina de onze anos passou a alimentar gatos de rua após ataque russo à sua cidade

Veronika Krasevych começou a alimentar gatos de rua após o ataque russo que destruiu a sua casa na cidade de Borodyanka, na Ucrânia. Depois do ataque, Veronika foi procurar o seu gato, Masik, para o alimentar, quando se deparou com outros animais com fome.