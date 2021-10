Menino pede solidéu ao Papa Francisco durante audiência e acaba por receber um

Um menino com cerca de dez anos roubou as atenções durante a audiência geral com o Papa Francisco, esta quarta-feira, no Vaticano, ao subir para o palco, sentar-se ao lado do Sumo Pontífice e pedir, por várias vezes, o solidéu (pequeno barrete que o Papa usa). A insistência compensou e o menino acabou por receber um solidéu.