Mexicanos protestam contra reabertura das escolas

Centenas de professores, pais e estudantes manifestaram-se, na segunda-feira, no centro da Cidade do México, contra os planos do governo para reabrir as escolas, que estão encerradas desde março de 2020 devido à pandemia de Covid-19. Os manifestantes afirmam não querer um regresso às salas de aula sem que os alunos estejam vacinados.