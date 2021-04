Milhares juntam-se no rio Ganges em celebração hindu enquanto casos de Covid-19 disparam na Índia

Milhares de pessoas têm mergulhado no rio Ganges, na Índia, durante as celebrações do festival hindu Kumbh Mela, que tem a duração de um mês. Apesar das recomendações e das multas, o número de casos de Covid-19 disparou desde o início das festividades.