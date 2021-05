Milhares saem à rua no Brasil contra o racismo e a violência policial

Milhares de pessoas manifestaram-se, esta quinta-feira, nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo, no Brasil, contra o racismo e violência policial vividas no país. O presidente, Jair Bolsonaro, é alvo de críticas e acusado pelos manifestantes de cumplicidade nos atos de violência.