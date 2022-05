Militar canta êxito da música pop ucraniana dentro da fábrica da Azovstal

Um vídeo a que a agência Reuters teve acesso mostra uma militar com as insígnias do Batalhão de Azov a cantar um tema pop famoso na Ucrânia dentro do que é descrito como senda a fábrica da Azovstal, em Mariupol. Segundo a imprensa local, trata-se de Kateryna, de 21 anos, já conhecida como o “Pássaro de Mariupol”.